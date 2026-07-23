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Беспилотник повредил склады маркетплейса в Воронежской области

Ведомости

Украинский беспилотник повредил кровлю и фасад складов одного из маркетплейсов в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Мах.

Он не уточняет, какой именно компании принадлежат поврежденные склады.

В ночь на 23 июля в небе над Воронежской областью дежурные силы ПВО уничтожили 36 беспилотников.

В результате этой атаки в пригороде Воронежа в пожаре погиб трехлетний ребенок. Его родители получили ранения разной степени тяжести. В том же муниципалитете пострадал 19-летний парень, госпитализация не потребовалась.

Ранним утром 22 июля эвакуировали логистические комплексы Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. Тогда же губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что из-за атаки БПЛА на окраине Невинномысска загорелся неназванный складской комплекс. За медпомощью обратились пять человек. Им не потребовалась госпитализация.

В ночь на 18 июля украинские беспилотники атаковали несколько российских регионов. Удары пришлись в том числе на логистические центры Wildberries в Котовске и Электростали. По предварительным данным, погибли семь сотрудников ночной смены, еще 25 человек пострадали. 

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