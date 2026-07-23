Бастрыкин: почти 1500 мирных жителей РФ погибли в результате украинских атак
В результате ударов вооруженных сил Украины по территории России погибли 1472 мирных жителя, в том числе 45 несовершеннолетних, сообщил ТАСС председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
«С 2022 г. в общем массиве возбуждено 5347 дел по фактам атак на территории 54 субъектов РФ, расположенных вне границ проведения специальной военной операции. В рамках этих дел задокументированы случаи обстрелов украинскими националистами артиллерийским и ракетным вооружением, атак с применением БПЛА, а также вторжения на территорию РФ», – рассказал глава ведомства.
По словам Бастрыкина, из-за украинских атак 6754 жителя России получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших от ударов 405 детей.
Глава СК отметил, что ущерб от действий ВСУ в Донбассе, Новороссии, приграничье и в тыловых регионах превысил 1 трлн руб. Он также рассказал, что уничтожение объектов гражданской инфраструктуры в новых регионах оценивается в более чем 560 млрд руб., в приграничных и тыловых субъектах – свыше 535 млрд руб.
В ночь на 23 июля силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 223 украинских беспилотника. Атаки отражены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями, Московским регионом, Крымом и Татарстаном. Воздушные цели также уничтожили над акваторией Азовского моря.