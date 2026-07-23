Бастрыкин: почти 1500 мирных жителей РФ погибли в результате украинских атак

Глава СК отметил, что ущерб от действий ВСУ в Донбассе, Новороссии, приграничье и в тыловых регионах превысил 1 трлн руб. Он также рассказал, что уничтожение объектов гражданской инфраструктуры в новых регионах оценивается в более чем 560 млрд руб., в приграничных и тыловых субъектах – свыше 535 млрд руб.