Минюст внес в список иноагентов вторую Либертарианскую партию России

По данным Минюста, Аушев, Петров и Донское Республиканское движение распространяли недостоверную информацию о решениях российских властей, выступали против специальной военной операции на Украине, призывали к нарушению территориальной целостности России, а также участвовали в распространении материалов иностранных агентов и организаций, признанных в РФ нежелательными. Аушев и Петров проживают за пределами России.