Минюст внес в список иноагентов вторую Либертарианскую партию России

Минюст внес в список иноагентов вторую Либертарианскую партию РоссииВ список попал также блогер Адам Аушев
Минюст обновил реестр иноагентов, внеся в него еще одну Либертарианскую партию России (преседатель – Сергей Карнавский), Донское Республиканское движение, статс-секретаря Экологической палаты России, председателя Общественного совета Росгидромета Вадима Петрова и блогера Адама Аушева.
По данным Минюста, Аушев, Петров и Донское Республиканское движение распространяли недостоверную информацию о решениях российских властей, выступали против специальной военной операции на Украине, призывали к нарушению территориальной целостности России, а также участвовали в распространении материалов иностранных агентов и организаций, признанных в РФ нежелательными. Аушев и Петров проживают за пределами России.
В отношении Петрова Минюст также указал, что он взаимодействует с организацией, признанной в России нежелательной и внесенной в перечень террористических организаций.
Либертарианская партия России также принимала участие в создании и распространении материалов иностранных агентов и нежелательной организации, распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей, выступала против специальной военной операции на Украине и взаимодействует с иностранным агентом, заявили в ведомстве.
17 июля Минюст России внес в реестр иностранных агентов Либертарианскую партию России под председательством Марины Мацапулиной, проект «Четвертый сектор», журналиста Александра Поливанова и писателя Дмитрия Петрова.
22 июля Либертаринская партия Мацапулиной прекратила свою деятельность.