Лерчек планировала поехать в Белград для вакцинации после химиотерапии

25 июля официальный портал судов общей юрисдикции столицы сообщил, что в Гагаринском суде Москвы возобновили производство дела Чекалиной. Судебное заседание назначено на 30 июля. 24 июля прокурор запросил у Гагаринского суда Москвы пересмотр меры пресечения в отношении Чекалиной и потребовал возобновить производство по уголовному делу. Гособвинитель настаивает на ужесточении меры пресечения для блогера – с запрета определенных действий на домашний арест. Это связано с нарушением: Чекалина покинула Москву и на несколько дней уехала в Санкт-Петербург. Загранпаспорт, конфискованный в начале следствия, вновь находится у блогера. Прокуратура расценивает это как потенциальный риск побега за границу и настаивает на ужесточении ограничений.