Лерчек планировала поехать в Белград для вакцинации после химиотерапии
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), обвиняемая в незаконных валютных операциях, планировала выехать в Белград после курса химиотерапии. Там она хотела встретиться с немецким врачом и вакцинироваться для восстановления, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, для этого блогеру требовался загранпаспорт. Защита подтвердила планы, но от других комментариев отказалась. Адвокаты подчеркнули, что блогер не нарушала меру пресечения: суд разрешил выезд за медицинской помощью, которую невозможно получить в России, при условии согласования с органами.
В отношении Лерчек возбуждено уголовное дело по ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Судебное разбирательство по ее делу приостанавливали из-за диагностирования у блогера онкологического заболевания.
25 июля официальный портал судов общей юрисдикции столицы сообщил, что в Гагаринском суде Москвы возобновили производство дела Чекалиной. Судебное заседание назначено на 30 июля. 24 июля прокурор запросил у Гагаринского суда Москвы пересмотр меры пресечения в отношении Чекалиной и потребовал возобновить производство по уголовному делу. Гособвинитель настаивает на ужесточении меры пресечения для блогера – с запрета определенных действий на домашний арест. Это связано с нарушением: Чекалина покинула Москву и на несколько дней уехала в Санкт-Петербург. Загранпаспорт, конфискованный в начале следствия, вновь находится у блогера. Прокуратура расценивает это как потенциальный риск побега за границу и настаивает на ужесточении ограничений.