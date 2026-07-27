МВД рассказало о программе мошенников для кражи аккаунта Telegram без пароля
Мошенники стали использовать вредоносную программу «Обновление телеметрии Windows» для хищения аккаунтов пользователей в Telegram без ввода пароля или кода доступа, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
«После запуска на компьютере она похищает данные сессии Telegram для Windows, что позволяет преступникам получить доступ к учетной записи без ввода пароля и кодов подтверждения», – объяснили представители ведомства.
По их словам, файл с вредоносным сервисом может оказаться на устройстве жертвы при скачивании приложений из непроверенных источников.
Ведомство подчеркнуло, что для защиты от подобной мошеннической схемы пользователям стоит загружать программы с проверенных ресурсов, не открывать подозрительные вложения и ссылки, обновлять операционную систему, запускать антивирус и периодически проверять список активных сеансов в Telegram. Неизвестные подключения в УБК посоветовали завершать.
27 июля представители МВД России дали населению советы о том, как вести себя после обмана телефонных мошенников. Ведомство отметило, что пользователь, который уже перевел деньги мошенникам или сообщил им личные данные, должен как можно быстрее заблокировать банковскую карту. Кроме того, ему следует сменить пароли к приложениям, электронной почте, а затем позвонить в банк и обратиться к полицейским.
26 июля МВД рассказало, что аферисты начали использовать подброшенную в банкомат карту как инструмент вымогательства. Схема действует так: мошенник подбрасывает карту в банкомат, дожидается, пока кто-то ее обнаружит. После этого появляется «владелец» с подставными свидетелями, инсценирует кражу и требует вознаграждение за отказ от обращения в органы.