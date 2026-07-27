МВД рассказало о программе мошенников для кражи аккаунта Telegram без пароля

27 июля представители МВД России дали населению советы о том, как вести себя после обмана телефонных мошенников. Ведомство отметило, что пользователь, который уже перевел деньги мошенникам или сообщил им личные данные, должен как можно быстрее заблокировать банковскую карту. Кроме того, ему следует сменить пароли к приложениям, электронной почте, а затем позвонить в банк и обратиться к полицейским.