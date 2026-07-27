Российский спортсмен стал чемпионом мира по фехтованию

2 июня Международная федерация фехтования (FIE) допустила взрослые сборные России к соревнованиям с флагом и гимном. Однако на соревнованиях Европы саблистки выступали еще в нейтральном статусе. Решение FIE вступит в силу с даты чемпионата мира в Гонконге, который начнется 22 июля. К участию также будут допущены белорусские спортсмены.