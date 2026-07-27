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Российский спортсмен стал чемпионом мира по фехтованию

Ведомости

Российский саблист Павел Граудынь завоевал золотую медаль чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Гонконге. Эта награда стала первой для сборной России на мировом первенстве после возвращения национальной символики.

В финальном поединке 19-летний Граудынь победил олимпийского чемпиона 2024 г. южнокорейца До Ген Дона со счетом 15:7.

Граудынь также является бронзовым призером чемпионата Европы 2025 г. в командных соревнованиях.

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Политика / Международные отношения

2 июня Международная федерация фехтования (FIE) допустила взрослые сборные России к соревнованиям с флагом и гимном. Однако на соревнованиях Европы саблистки выступали еще в нейтральном статусе. Решение FIE вступит в силу с даты чемпионата мира в Гонконге, который начнется 22 июля. К участию также будут допущены белорусские спортсмены.

19 июня российские спортсменки завоевали золото в командных соревнованиях на чемпионате Европы по фехтованию. В финале сборная России победила Францию со счетом 45:39.

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