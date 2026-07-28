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ФСБ задержала планировавшего совершить теракт в Белгороде агента СБУ

Ведомости

Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в Белгороде, который готовил агент СБУ. Целью атаки должен был стать сотрудник военно-гражданской администрации Харьковской области, сообщили в ЦОС ФСБ.

По информации ведомства, задержан житель региона 1963 г. р., которого завербовали сотрудники Службы безопасности Украины. В ФСБ заявили, что задержанный прошел в Киеве специальную подготовку, включавшую обучение организации тайников, ведению наружного наблюдения, использованию средств конспирации, а также обращению со взрывными устройствами и взрывчатыми веществами. По версии следствия, после прибытия в Белгородскую область он собирал сведения о сотрудниках военно-гражданской администрации Харьковской области и передавал их украинским кураторам через мессенджер Telegram.

Фигурант должен был подорвать автомобиль одного из сотрудников администрации. По данным ФСБ, он изъял из тайника элементы двух самодельных взрывных устройств и хранил их в подсобном помещении по месту проживания, после чего был задержан в ходе оперативных мероприятий.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ст. 275 (государственная измена), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), п. «а», «в», ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение и хранение взрывных устройств) УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

24 июля ФСБ задержала в Москве 30-летнюю россиянку, которая по заданию украинских спецслужб пыталась совершить подрыв автомобиля сотрудника органов безопасности. 23 июля силовики задержали троих жителей ЛНР по подозрению в государственной измене. Независимо друг от друга они передавали военные данные украинским спецслужбам. 22 июля сотрудники ФСБ России задержали уроженку Украины, которая хотела подорвать автомобиль российского военного в Крыму.

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