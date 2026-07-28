ФСБ задержала планировавшего совершить теракт в Белгороде агента СБУ

По информации ведомства, задержан житель региона 1963 г. р., которого завербовали сотрудники Службы безопасности Украины. В ФСБ заявили, что задержанный прошел в Киеве специальную подготовку, включавшую обучение организации тайников, ведению наружного наблюдения, использованию средств конспирации, а также обращению со взрывными устройствами и взрывчатыми веществами. По версии следствия, после прибытия в Белгородскую область он собирал сведения о сотрудниках военно-гражданской администрации Харьковской области и передавал их украинским кураторам через мессенджер Telegram.