СКР возбудил уголовное дело после атаки на автобус в Белгородской области
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о террористическом акте после атаки на пассажирский автобус в Белгородской области. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Дело возбуждено по ст. 205 УК РФ (теракт). На месте происшествия организован комплекс следственных мероприятий. Специалисты устанавливают тип и модель беспилотника, который использовался при атаке, а также выясняют детали случившегося.
Утром беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус в Шебекине Белгородской области. Ранения получили 19 мирных жителей. Из них 18 человек были оперативно доставлены в Шебекинскую ЦРБ. Предварительно, погибших в результате удара нет. Среди пострадавших 15 человек получили осколочные ранения. У трех мирных жителей диагностированы акубаротравмы. Шестеро находятся в тяжелом состоянии. Автобус, грузовой и легковой автомобили получили повреждения из-за удара.
Это уже не первый случай ударов БПЛА по гражданским автобусам в регионе. 20 июля в Шебекине уже был атакован автобус. Тогда СКР возбудил уголовное дело о теракте. Погибли пять человек, еще не менее 25 получили ранения, в том числе один несовершеннолетний. 28 июля оперативный штаб Белгородской области сообщил, что в больнице умерла еще одна женщина, пострадавшая при этом ударе. 18 июля в поселке Дубовое в результате атаки дрона на пассажирский автобус один человек погиб, четверо получили ранения, среди них 16-летняя девушка.