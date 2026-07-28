СКР возбудил уголовное дело после атаки на автобус в Белгородской области

Это уже не первый случай ударов БПЛА по гражданским автобусам в регионе. 20 июля в Шебекине уже был атакован автобус. Тогда СКР возбудил уголовное дело о теракте. Погибли пять человек, еще не менее 25 получили ранения, в том числе один несовершеннолетний. 28 июля оперативный штаб Белгородской области сообщил, что в больнице умерла еще одна женщина, пострадавшая при этом ударе. 18 июля в поселке Дубовое в результате атаки дрона на пассажирский автобус один человек погиб, четверо получили ранения, среди них 16-летняя девушка.