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Главная / Общество /

Исследование: реальный конфликт поколений на работе – редкость

Ведомости

Конфликт между сотрудниками разных поколений на работе чаще связан с качеством управления, чем с возрастными различиями. К такому выводу пришли эксперты Института общественных наук Президентской академии и Центра коммуникаций и цифровых решений Школы управления «Сколково».

В исследовании приняли участие более 1000 сотрудников. Кроме того, эксперты провели свыше 60 глубинных интервью с представителями более чем 20 отраслей.

О наличии или значимости конфликта поколений заявили только 12,8% опрошенных. Основными причинами напряженности в коллективах исследователи назвали неэффективные совещания, нехватку обратной связи и рабочие сообщения в нерабочее время. В коллективах, где встречи проводятся по конкретным задачам, руководители регулярно дают обратную связь, а обязанности сотрудников четко определены, межпоколенческие конфликты не фиксируются даже при разнице в возрасте в 20–30 лет.

Решетников: зумеров сложнее вовлекать в занятость

Общество

Декан философско-социологического факультета ИОН Президентской академии Анастасия Астахова отметила, что в реальности острой проблемы поколений в коллективах почти нет. Но за последние годы вокруг этой темы вырос целый рынок семинаров и тренингов. Это во многом убедило компании, что проблема есть и ее нужно срочно решать.

«Инвестиции в регулярную обратную связь и осмысленность встреч дают больший эффект, чем любой семинар о зумерах. Именно эти два рычага – самые дешевые и самые недооцененные инструменты руководителя», – отметила она.

Заместитель директора Центра коммуникаций и цифровых решений Школы управления «Сколково» Владимир Коровкин заявил, что эффективная работа молодых специалистов требует изменений в корпоративной культуре и стиле руководства. «Поэтому качественная рабочая коммуникация должна строиться на обоюдном движении навстречу, уважении другого мнения и другого стиля жизни», – пояснил он.

30 июня министр экономического развития РФ Максим Решетников заявлял, что представителей поколения зумеров сложнее вовлекать в трудовую занятость, чем старшее поколение. «У них другие запросы к коллективу, к устройству, к пониманию качества работы, к возможности потом пойти за спортом», – пояснял он. По словам министра, власти получают жалобы от работодателей, так как молодежь менее успешно вовлекается в переработки.

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