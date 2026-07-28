Исследование: реальный конфликт поколений на работе – редкость

30 июня министр экономического развития РФ Максим Решетников заявлял, что представителей поколения зумеров сложнее вовлекать в трудовую занятость, чем старшее поколение. «У них другие запросы к коллективу, к устройству, к пониманию качества работы, к возможности потом пойти за спортом», – пояснял он. По словам министра, власти получают жалобы от работодателей, так как молодежь менее успешно вовлекается в переработки.