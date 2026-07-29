ВЭБ.РФ назвал российские города с наилучшим качеством жизни населения

21 июля аналитики индекса качества жизни «Развивай.РФ» назвали города, которые стали лидерами по трудоустройству выпускников вузов. Ими стали Воронеж, Краснодар, Набережные Челны и Петропавловск-Камчатский. Показатель трудоустройства в течение первого года после окончания обучения в них составил от 85% до свыше 95%. Для сравнения: в среднем по стране работу находят 65% выпускников. Самохин тогда связал успех этих городов с диверсификацией экономики.