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ВЭБ.РФ назвал российские города с наилучшим качеством жизни населения

Ведомости

Благовещенск, Екатеринбург, Казань, Магас, Ставрополь, Тюмень и Ханты-Мансийск стали лидерами по качеству жизни населения. Об этом сообщили в ВЭБ.РФ после интегральной оценки индекса «Развивай.РФ».

В корпорации уточнили, что оценка формируется комплексно, в ней учитывается развитие экономики и инфраструктуры региона, статистические и геопространственные данные. Кроме того, аналитики обращают внимание на оперативные опросы.

«Лидеры интегральной оценки качества жизни показывают результаты на 16–21% выше медианных значений индекса по ряду важных направлений, в их числе "Семья", "Образование и развитие", "Работа и свое дело". Определяющими тут выступают как активность участия в нацпроектах и правительственных программах, так и взаимодействие с бизнесом», – подчеркнул заместитель председателя ВЭБ.РФ, гендиректор наццентра «Развивай.РФ» Андрей Самохин.

По данным ВЭБ.РФ, один из лидеров по качеству жизни – город Благовещенск – применяет инструменты государственно-частного взаимодействия. Власти таким образом развивают системы водоснабжения и освещения, а также модернизирует городской парк. Тюмень вложила в ГЧВ и концессии более 610 млрд руб., Южно-Сахалинск – 62 млрд руб.

Методику оценки индекса, который включает свыше 300 показателей, разработало Минэкономразвития России. Ведомство учитывало предложения регионов, ВЭБ.РФ и участников рынка ГЧП.

21 июля аналитики индекса качества жизни «Развивай.РФ» назвали города, которые стали лидерами по трудоустройству выпускников вузов. Ими стали Воронеж, Краснодар, Набережные Челны и Петропавловск-Камчатский. Показатель трудоустройства в течение первого года после окончания обучения в них составил от 85% до свыше 95%. Для сравнения: в среднем по стране работу находят 65% выпускников. Самохин тогда связал успех этих городов с диверсификацией экономики.

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