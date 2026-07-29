В Подмосковье изъяли более 900 кг немаркированного камчатского краба
Правоохранители Подмосковья изъяли более 900 кг немаркированного камчатского краба стоимостью свыше 21 млн руб. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.
В производственном цехе в Долгопрудном перерабатывали камчатского краба без предусмотренной законодательством маркировки. В дальнейшем продукцию сбывали в рестораны и кафе Москвы.
Обыски прошли в производственных и складских помещениях Московского региона. В ходе мероприятий сотрудники полиции и Росгвардии изъяли партию краба, которая передана на хранение Московско-Окскому территориальному управлению Росрыболовства для проведения экспертиз.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки). Фигуранту предъявлено обвинение, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
10 июня следственный комитет РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области сообщил, что участники преступного сообщества в Хабаровском крае подозреваются в незаконной добыче камчатского и синего краба на сумму более 1 млрд руб.