МЧС предупредило о грозе и ливне в Москве и Подмосковье
МЧС предупредило о грозе, ливне и сильном дожде, которые начнутся с 18:00 29 июля и продлятся до 09:00 30 июля в Москве и отдельных районах Московской области. Об этом региональное ведомство сообщило в Max.
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами прогнозируются сильный дождь, ливень, гроза, а также порывы ветра при грозе до 15 м/с.
В МЧС призвали жителей быть внимательными и соблюдать правила безопасности. Ведомство рекомендовало сохранять спокойствие и при необходимости обращаться по единому номеру экстренных служб 112.
27 июля Гидрометцентр сообщил, что дожди в Москве усилятся 29 и 30 июля из-за циклона, который сформируется на атмосферном фронте, подошедшем к столичному региону с запада.
По прогнозу синоптиков, уже 31 июля вероятность осадков станет минимальной благодаря росту атмосферного давления. К выходным в Москве установится солнечная и теплая погода: 1 августа температура воздуха днем повысится до +24–29 градусов.