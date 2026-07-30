Минтранс изменит режим труда и отдыха водителей с 1 сентября
В России с 1 сентября 2026 г. вступят в силу новые условия труда и отдыха для профессиональных водителей. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на приказ Минтранса РФ.
Документ будет действовать в течение шести лет. Новые правила предполагают, что максимальная продолжительность рабочего времени водителя будет составлять 40 часов в неделю. При этом специалисты могут перейти на суммированный учет рабочего времени за месяц или за три месяца – при согласовании с профсоюзом.
Длительность смены осталась на уровне 10 часов, но в документе допускается ее увеличение на два часа при условии разделения рабочего дня на части. Смена также может быть увеличена до 12 часов для таксистов, инкассаторов, водителей медицинских организаций, коммунальных и аварийных служб, связи, теле- и радиоканалов. Кроме того, этот пункт будет действовать для вахтовиков и при обслуживании руководителей организаций.
Отдых водителей должен составлять минимум 45 часов в неделю. При этом, учитывая компенсацию неиспользованного отдыха, это время можно сократить до 24 часов. Водители должны иметь возможность отдохнуть не позже седьмого рабочего дня после окончания предыдущих выходных.
Новые правила не будут распространяться на международные перевозки, обслуживание органов власти и поездки по территориям предприятий. Кроме того, они не касаются пожарных и аварийно-спасательных машин, сотрудников скорой помощи, автомобилей вневедомственной охраны и других спецслужб.
В мае «Ведомости» писали, что работодателей в России могут обязать возмещать деньги за переработки вахтовикам, которые расторгли трудовой договор до его окончания. Наниматели также должны будут компенсировать дни междувахтового отдыха, не использованные из-за сверхурочной работы. Компенсацию за не использованные из-за переработок дни междувахтового отдыха следует выплачивать в день увольнения. Она должна быть не меньше дневной ставки (т. е. оплаты за рабочий день), если в трудовом договоре не указана более высокая сумма.