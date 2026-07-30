Минтранс изменит режим труда и отдыха водителей с 1 сентября

В мае «Ведомости» писали, что работодателей в России могут обязать возмещать деньги за переработки вахтовикам, которые расторгли трудовой договор до его окончания. Наниматели также должны будут компенсировать дни междувахтового отдыха, не использованные из-за сверхурочной работы. Компенсацию за не использованные из-за переработок дни междувахтового отдыха следует выплачивать в день увольнения. Она должна быть не меньше дневной ставки (т. е. оплаты за рабочий день), если в трудовом договоре не указана более высокая сумма.