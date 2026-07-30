В результате атаки украинского БПЛА на порт Тамань есть пострадавшие
В порту Тамань Краснодарского края произошла атака беспилотников, в результате которой есть пострадавшие и повреждения объектов инфраструктуры. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура.
По данным ведомства, Новороссийская транспортная прокуратура контролирует работу правоохранительных органов и других ведомств, задействованных на месте происшествия. Кроме того, под надзором находятся вопросы соблюдения прав работников предприятия, расположенного на территории порта.
В поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края в результате падения обломков беспилотника на территории одного из предприятий пострадали четыре человека. Трое пострадавших были госпитализированы, еще одному помощь оказали на месте. В результате падения обломков произошло возгорание, на месте происшествия работают оперативные и специальные службы.
За ночь 30 июля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 258 украинских дронов самолетного типа над регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
29 июля власти Краснодарского края рассказали о планах создать мобильные огневые группы для защиты объектов критической инфраструктуры и предприятий от атак БПЛА. Их участники будут заключать контракты с Минобороны России, но выполнять задачи исключительно на территории региона. В краевой администрации также заявили, что каждому участнику таких подразделений будет выплачиваться по 50 000 руб. в месяц.