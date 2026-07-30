В результате атаки украинского БПЛА на порт Тамань есть пострадавшие

29 июля власти Краснодарского края рассказали о планах создать мобильные огневые группы для защиты объектов критической инфраструктуры и предприятий от атак БПЛА. Их участники будут заключать контракты с Минобороны России, но выполнять задачи исключительно на территории региона. В краевой администрации также заявили, что каждому участнику таких подразделений будет выплачиваться по 50 000 руб. в месяц.