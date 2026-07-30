Рассмотрение дела блогера Лерчек будет проходить в закрытом режиме
Гагаринский суд Москвы будет рассматривать дело блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) в закрытом режиме, передает «РИА Новости».
«Суд постановил рассматривать дело в закрытом судебном заседании», – сказал судья.
24 июля Гагаринский суд Москвы возобновил производство дела Лерчек. Заседание тогда же было назначено на 30 июля.
Прокурор в тот же день запросил у суда пересмотр меры пресечения в отношении Чекалиной. Гособвинитель настаивал на смену запрета определенных действий на домашний арест. Поводом послужило нарушение со стороны блогера, когда она уехала в Санкт-Петербург из Москвы на несколько дней.
Судебное разбирательство по делу Чекалиной было приостановлено в марте, когда у нее диагностировали онкологическое заболевание. Уголовное дело возбуждено по ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Бывший муж Лерчек Артем Чекалин приговорен к семи годам лишения свободы по этой же статье.