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Рассмотрение дела блогера Лерчек будет проходить в закрытом режиме

Ведомости

Гагаринский суд Москвы будет рассматривать дело блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) в закрытом режиме, передает «РИА Новости».

«Суд постановил рассматривать дело в закрытом судебном заседании», – сказал судья.

24 июля Гагаринский суд Москвы возобновил производство дела Лерчек. Заседание тогда же было назначено на 30 июля.

Прокурор в тот же день запросил у суда пересмотр меры пресечения в отношении Чекалиной. Гособвинитель настаивал на смену запрета определенных действий на домашний арест. Поводом послужило нарушение со стороны блогера, когда она уехала в Санкт-Петербург из Москвы на несколько дней.

Судебное разбирательство по делу Чекалиной было приостановлено в марте, когда у нее диагностировали онкологическое заболевание. Уголовное дело возбуждено по ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Бывший муж Лерчек Артем Чекалин приговорен к семи годам лишения свободы по этой же статье.

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