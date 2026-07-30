Рассмотрение дела блогера Лерчек будет проходить в закрытом режиме

Судебное разбирательство по делу Чекалиной было приостановлено в марте, когда у нее диагностировали онкологическое заболевание. Уголовное дело возбуждено по ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Бывший муж Лерчек Артем Чекалин приговорен к семи годам лишения свободы по этой же статье.