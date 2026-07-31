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Sky News: Инфантино теряет поддержку из-за скандала с инвесторами ЧМ

Ведомости

Президент ФИФА Джанни Инфантино теряет поддержку национальных футбольных федераций на фоне планов привлечь внешних инвесторов к управлению коммерческими правами чемпионата мира. Это может поставить под вопрос его дальнейшее пребывание во главе организации, сообщает Sky News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, в футбольном сообществе усиливаются сомнения в том, что Инфантино сможет сохранить свой пост после разгоревшегося скандала и открытого недовольства со стороны членов ФИФА.

Источник Sky News утверждает, что большинство из 41 национальной ассоциации, входящей в Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), либо утрачивает доверие к Инфантино, либо уже разочаровалось в нем. Отмечается, что президент КОНКАКАФ канадец Виктор Монтальяни является потенциальным претендентом на пост следующего главы ФИФА.

30 июля talkSport сообщал, что все национальные ассоциации, входящие в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), включая Российский футбольный союз, готовы бойкотировать чемпионат мира в знак протеста против планов главы ФИФА по продаже прав на проведение турнира.

До этого стало известно, что ФИФА рассматривает возможность выделения коммерческих активов чемпионата мира и других крупнейших турниров в отдельную структуру – FIFA Forward Enterprises (FFE). Предполагается, что в нее перейдут права на проведение мужского и женского чемпионатов мира, клубного чемпионата мира, а также медиаправа, спонсорские контракты, продажа билетов и лицензирование. До 21% новой компании может быть продано частным инвесторам за $4,2 млрд при ее предварительной оценке в $20 млрд.

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