Sky News: Инфантино теряет поддержку из-за скандала с инвесторами ЧМ

До этого стало известно, что ФИФА рассматривает возможность выделения коммерческих активов чемпионата мира и других крупнейших турниров в отдельную структуру – FIFA Forward Enterprises (FFE). Предполагается, что в нее перейдут права на проведение мужского и женского чемпионатов мира, клубного чемпионата мира, а также медиаправа, спонсорские контракты, продажа билетов и лицензирование. До 21% новой компании может быть продано частным инвесторам за $4,2 млрд при ее предварительной оценке в $20 млрд.