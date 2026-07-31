Суд арестовал второго фигуранта дела об избиении ученого в Екатеринбурге
Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца второго фигуранта уголовного дела об избиении ученого, директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никиты Зезина, передает «РИА Новости».
«Вагнера Аркадия заключить под стражу на срок до 28 сентября», – сказал судья.
Арестованный в ходе заседания заявил, что в день избиения действовал в состоянии аффекта. По его словам, он не трогал Зезина, а только толкнул в плечо его заместителя Александра Шанина. Вагнер подчеркнул, что сделал это после того, как дети рассказали ему, что Шанин пригрозил им палкой.
30 июля суд также заключил под сражу еще одного из обвиняемых по этому делу. Обвинение в хулиганстве ему предъявили 29 июля.
О смерти Зезина в возрасте 67 лет стало известно 23 июля. Позже депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер сообщил, что 13 июля Зезин был избит. При обследовании опытных полей и посевов ученый вместе с Шаниным заметили детей на квадроциклах, которые застряли в поле. Перед этим, по словам Вегнера, несовершеннолетние уничтожили часть посевов.
Зезин и Шанин попросили телефон родителей и договорились с ними, что отвезут детей на УАЗе до института, чтобы затем передать их взрослым. Около 18:00, указал Вегнер, к институту подъехало четыре джипа. По данным депутата, двое мужчин вышли из машины, один из них, нецензурно выражаясь, ударил Зезина в голову. По словам депутата, после этого ученого также били ногами.