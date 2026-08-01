Кравцов: абитуриенты подали рекордное количество заявлений в колледжи

10 июня заместитель министра просвещения РФ Владимир Желонкин сообщил, что количество бюджетных мест в российских колледжах в 2026 г. увеличится почти на 30 000 и достигнет около 880 000. По его словам, увеличение контрольных цифр приема проводится с учетом потребностей рынка труда и кадрового спроса экономики. Почти 60% всех бюджетных мест будут приходиться на технические профессии и специальности.