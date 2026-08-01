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Кравцов: абитуриенты подали рекордное количество заявлений в колледжи

Ведомости

В этом году в колледжи подано рекордное количество заявлений на поступление – почти 3 млн штук, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе рабочей поездки в Тыву.

По его словам, интерес к системе среднего образования растет. Количество заявлений на 500 000 больше, чем в прошлом году, добавил министр.

Кравцов отметил, что по всей стране по поручению президента РФ Владимира Путина и при поддержке партии «Единая Россия» идет масштабная программа по ремонту школ, детских садов и колледжей. В этом году программа охватит около 300 среднеспециальных учебных заведений.

10 июня заместитель министра просвещения РФ Владимир Желонкин сообщил, что количество бюджетных мест в российских колледжах в 2026 г. увеличится почти на 30 000 и достигнет около 880 000. По его словам, увеличение контрольных цифр приема проводится с учетом потребностей рынка труда и кадрового спроса экономики. Почти 60% всех бюджетных мест будут приходиться на технические профессии и специальности.

12 февраля Путин поручил правительству обеспечить реорганизацию части колледжей и вузов, показавших худшие результаты в национальных рейтингах. 

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