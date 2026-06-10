Минпросвещения: в колледжах России число бюджетных мест вырастет до 880 000

5 июня министр труда и социального развития РФ Антон Котяков на заседании комиссии Госсовета по кадрам в рамках ПМЭФа рассказал, что трудоустройство молодых людей после выпуска из колледжей выросло более чем вдвое за 10 лет. Согласно абсолютным цифрам, с учетом роста численности обучающихся спустя год после в 2016 г. работали 252 000 выпускников колледжей, а в прошлом году через квартал после получения диплома было трудоустроено свыше 558 000 молодых людей. По его утверждению, последние годы показывают устойчивое снижение уровня молодежной безработицы.