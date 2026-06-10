Минпросвещения: в колледжах России число бюджетных мест вырастет до 880 000
Количество бюджетных мест в российских колледжах в 2026 г. увеличится почти на 30 000 и достигнет около 880 000. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра просвещения РФ Владимир Желонкин.
По его словам, увеличение контрольных цифр приема проводится с учетом потребностей рынка труда и кадрового спроса экономики. Почти 60% всех бюджетных мест будут приходиться на технические профессии и специальности.
Желонкин также сообщил, что средний балл аттестата абитуриентов, поступающих в колледжи, сейчас составляет около 4,0.
5 июня министр труда и социального развития РФ Антон Котяков на заседании комиссии Госсовета по кадрам в рамках ПМЭФа рассказал, что трудоустройство молодых людей после выпуска из колледжей выросло более чем вдвое за 10 лет. Согласно абсолютным цифрам, с учетом роста численности обучающихся спустя год после в 2016 г. работали 252 000 выпускников колледжей, а в прошлом году через квартал после получения диплома было трудоустроено свыше 558 000 молодых людей. По его утверждению, последние годы показывают устойчивое снижение уровня молодежной безработицы.
28 мая «Ведомости» со ссылкой на доклад Агентства стратегических инициатив писали, что предприниматели из 36 регионов, которые нанимали в течение 2024 г. выпускников с дипломом о среднем профессиональном образовании (СПО) и опытом работы менее трех лет, не удовлетворены качеством их подготовки. В докладе говорится, что в 36 регионах оценка доступности трудовых ресурсов необходимой квалификации в среднем составляет 2,72 балла, что на 9% ниже среднероссийского значения (2,97 балла).
Наибольшая доля выпускников СПО по отношению к общей численности занятых в экономике региона зафиксирована в Тюменской и Томской областях, а также в Пермском крае. Самый заметный рост по сравнению с предыдущим годом показали Тюменская область (+20,5 п. п.), Мурманская область (+18,6 п. п.) и Пермский край (+14,7 п. п.). Среди лидеров направления «Кадровые и трудовые ресурсы» наиболее высокие оценки качества подготовки выпускников СПО получили Татарстан – 4,17 балла, Нижегородская область – 4,1 балла и Ямало-Ненецкий автономный округ – 4,02 балла.