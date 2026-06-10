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Минпросвещения: в колледжах России число бюджетных мест вырастет до 880 000

Ведомости

Количество бюджетных мест в российских колледжах в 2026 г. увеличится почти на 30 000 и достигнет около 880 000. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра просвещения РФ Владимир Желонкин.

По его словам, увеличение контрольных цифр приема проводится с учетом потребностей рынка труда и кадрового спроса экономики. Почти 60% всех бюджетных мест будут приходиться на технические профессии и специальности.

Желонкин также сообщил, что средний балл аттестата абитуриентов, поступающих в колледжи, сейчас составляет около 4,0.

5 июня министр труда и социального развития РФ Антон Котяков на заседании комиссии Госсовета по кадрам в рамках ПМЭФа рассказал, что трудоустройство молодых людей после выпуска из колледжей выросло более чем вдвое за 10 лет. Согласно абсолютным цифрам, с учетом роста численности обучающихся спустя год после в 2016 г. работали 252 000 выпускников колледжей, а в прошлом году через квартал после получения диплома было трудоустроено свыше 558 000 молодых людей. По его утверждению, последние годы показывают устойчивое снижение уровня молодежной безработицы.

Более 40% регионов не удовлетворены уровнем подготовки выпускников СПО

Общество

28 мая «Ведомости» со ссылкой на доклад Агентства стратегических инициатив писали, что предприниматели из 36 регионов, которые нанимали в течение 2024 г. выпускников с дипломом о среднем профессиональном образовании (СПО) и опытом работы менее трех лет, не удовлетворены качеством их подготовки. В докладе говорится, что в 36 регионах оценка доступности трудовых ресурсов необходимой квалификации в среднем составляет 2,72 балла, что на 9% ниже среднероссийского значения (2,97 балла).

Наибольшая доля выпускников СПО по отношению к общей численности занятых в экономике региона зафиксирована в Тюменской и Томской областях, а также в Пермском крае. Самый заметный рост по сравнению с предыдущим годом показали Тюменская область (+20,5 п. п.), Мурманская область (+18,6 п. п.) и Пермский край (+14,7 п. п.). Среди лидеров направления «Кадровые и трудовые ресурсы» наиболее высокие оценки качества подготовки выпускников СПО получили Татарстан – 4,17 балла, Нижегородская область – 4,1 балла и Ямало-Ненецкий автономный округ – 4,02 балла.

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