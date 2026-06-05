Котяков: трудоустройство выпускников колледжей выросло более чем вдвое за 10 лет
Трудоустройство молодых людей после выпуска из колледжей выросло более чем вдвое за 10 лет. Об этом рассказал министр труда и социального развития РФ Антон Котяков на заседании комиссии Госсовета по кадрам в рамках ПМЭФа.
«Позитивную динамику демонстрирует и уровень трудоустройства выпускников колледжей. В процентном соотношении речь идет о росте практически на треть», – сказал он.
Согласно абсолютным цифрам, с учетом роста численности обучающихся спустя год после в 2016 г. работали 252 000 выпускников колледжей, а в прошлом году через квартал после получения диплома было трудоустроено свыше 558 000 молодых людей.
По его утверждению, последние годы показывают устойчивое снижение уровня молодежной безработицы.
16 апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика впервые в современной истории столкнулась с дефицитом рабочей силы. Министр экономического развития Максим Решетников в том же месяце заявил, что уровень безработицы в России останется на низких значениях в ближайшие три года.