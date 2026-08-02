Собянин назвал взрыв на Кудринской площади терактом
Взрыв, произошедший в Москве на Кудринской площади, – «жестокий террористический акт, унесший жизни людей». Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в Max.
Он отметил, что правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего, а все виновные будут наказаны. Пострадавшие находятся в городских больницах.
Взрыв в ресторане прогремел вечером 1 августа. После этого в помещении начался пожар. В Национальном антитеррористическом комитете озвучили версию о самодельном взрывном устройстве. Девушка-курьер, которая его принесла, погибла на месте. Две других жертвы – охранник ресторана, не пустивший девушку внутрь, и посетитель заведения. Сообщалось о трех погибших и 21 пострадавшем. «Известия» со ссылкой на источник писали, что число погибших возросло до пяти человек.