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Собянин назвал взрыв на Кудринской площади терактом

Ведомости

Взрыв, произошедший в Москве на Кудринской площади, – «жестокий террористический акт, унесший жизни людей». Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в Max.

Он отметил, что правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего, а все виновные будут наказаны. Пострадавшие находятся в городских больницах.

Взрыв в ресторане прогремел вечером 1 августа. После этого в помещении начался пожар. В Национальном антитеррористическом комитете озвучили версию о самодельном взрывном устройстве. Девушка-курьер, которая его принесла, погибла на месте. Две других жертвы – охранник ресторана, не пустивший девушку внутрь, и посетитель заведения. Сообщалось о трех погибших и 21 пострадавшем. «Известия» со ссылкой на источник писали, что число погибших возросло до пяти человек.

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