Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
LENT1 882+1,46%CNY Бирж.11,732-0,15%IMOEX2 226,36+0,75%RTSI882,61+1,25%RGBI115,22-0,33%RGBITR774,04-0,29%
Главная / Общество /

Новогодние каникулы в России в 2027 году продлятся 11 дней

Ведомости

Следующие новогодние каникулы в России продлятся 11 дней – на один день меньше, чем в 2026 г., следует из проекта производственного календаря.

Согласно документу, выходные продлятся с 31 декабря 2026 г. по 10 января 2027 г. включительно. Предыдущие новогодние каникулы длились 12 дней – с 31 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г.

11 июля глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство не видит необходимости закреплять 31 декабря официальным выходным днем. По его словам, в России гибкое законодательство, которое позволяет двигать выходные дни в соответствии с нормой. Введение дополнительного выходного – это изменение общего баланса рабочих дней в году, отметил Котяков.

23 июля депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером палаты Владиславом Даванковым внесли на рассмотрение правительства законопроект, предлагающий сделать 1 сентября нерабочим праздничным днем. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её