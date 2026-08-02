Новогодние каникулы в России в 2027 году продлятся 11 дней

11 июля глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство не видит необходимости закреплять 31 декабря официальным выходным днем. По его словам, в России гибкое законодательство, которое позволяет двигать выходные дни в соответствии с нормой. Введение дополнительного выходного – это изменение общего баланса рабочих дней в году, отметил Котяков.