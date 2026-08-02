Новогодние каникулы в России в 2027 году продлятся 11 дней
Следующие новогодние каникулы в России продлятся 11 дней – на один день меньше, чем в 2026 г., следует из проекта производственного календаря.
Согласно документу, выходные продлятся с 31 декабря 2026 г. по 10 января 2027 г. включительно. Предыдущие новогодние каникулы длились 12 дней – с 31 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г.
11 июля глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство не видит необходимости закреплять 31 декабря официальным выходным днем. По его словам, в России гибкое законодательство, которое позволяет двигать выходные дни в соответствии с нормой. Введение дополнительного выходного – это изменение общего баланса рабочих дней в году, отметил Котяков.
23 июля депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером палаты Владиславом Даванковым внесли на рассмотрение правительства законопроект, предлагающий сделать 1 сентября нерабочим праздничным днем.