Минимальный школьный набор подорожал до 18 900 рублей
Минимальный набор для школы увеличился на 6,3% до 18 925 руб. в июле. Об этом сообщили аналитики «Чек индекса» компании «Платформа ОФД». Подсчеты проводились на основе данных по ценам в сетевой и несетевой рознице, а также офлайн-магазинах.
В минимальный комплект школьного набора входит покупка формы, рюкзака, рубашки, туфель, кроссовок, футболки, дневника, комплекта тетрадей, пенала с канцелярией. Рюкзак в июле 2026 г. стоил 4705 руб. (+6%), школьная форма – 5399 руб. (+7%), дневник – 183 руб. (+12%), пенал с предметами канцелярии – 916 руб. (+12%).
Аналитики отмечают, что родители в июле больше потратили денег на обувь и футболки, которые необходимы не только в школе, но и в повседневной носке. При этом «многие не торопились» с покупкой школьной формы и других принадлежностей, предпочитая отложить приобретение на август.
В прошлом году средняя стоимость школьного набора составляла 17 925 руб., сообщали в сервисе лояльности «Апельсин». При этом 28% опрошенных тогда рассчитывали потратить свыше 25 000 руб.
Стоимость школьных наборов в России контролируется с помощью действий нескольких ведомств, утверждал вице-премьер Дмитрий Чернышенко в августе 2025 г. Тогда кабмин подключил к этому процессу Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Минпромторг, а Минцифры организовало на «Госуслугах» процесс получения обратной связи от родителей.