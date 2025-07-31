Сборы ребенка в школу в России обойдутся почти в 18 000 рублей
Собрать ребенка в школу в 2025 г. обойдется в 17 925 руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрос сервиса лояльности «Апельсин».
«В среднем в 2025 г. сборы ребенка в школу обойдутся в 17 925 руб. При этом 28% опрошенных рассчитывают потратить свыше 25 000 руб.», – говорится в исследовании.
Основная доля трат для 81% родителей – школьная форма и обувь. 60% опрошенных включают в список обязательных к покупке канцелярские товары и спортивную одежду. В исследовании отметили, что если семьям первоклассников нужно покупать весь базовый «школьный набор», то у старшеклассников на первый план выходит приобретение ноутбуков, телефонов, планшетов, а также спортивной одежды.
29 июля «Известия» со ссылкой на данные центра «Чек индекс» компании «Платформа ОФД» называли другую сумму «школьного набора». Согласно оценкам аналитиков, минимальный сбор в школу в текущем году обойдется в 16 200 руб. Рост средней стоимости составил 7% за год.
В минимальный комплект входит покупка школьной формы, рюкзака, рубашки, туфель, кроссовок, футболки, дневника, комплекта тетрадей, пенала с канцелярией.