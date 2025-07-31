Сборы ребенка в школу в России обойдутся почти в 18 000 рублей

Основная доля трат для 81% родителей – школьная форма и обувь. 60% опрошенных включают в список обязательных к покупке канцелярские товары и спортивную одежду. В исследовании отметили, что если семьям первоклассников нужно покупать весь базовый «школьный набор», то у старшеклассников на первый план выходит приобретение ноутбуков, телефонов, планшетов, а также спортивной одежды.