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Генпрокуратура признала нежелательной деятельность фонда Dalan Fund

Ведомости

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность голландской организации Dalan Fund на территории РФ. Об этом сообщили в ведомстве.

Как уточнили в Генпрокуратуре, фонд был создан в 2024 г. и позиционировал себя как структуру для реализации проектов в правозащитной сфере. Фактическая деятельность организации связана с финансовой поддержкой ЛГБТ-сообщества (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и СМИ антироссийской направленности, а также с продвижением критической в отношении России риторики в странах СНГ.

В ведомстве заявили, что одной из целей фонда стала дискредитация российских властей, внешней и внутренней политики, формирование образа России как «государства-агрессора». Кроме того, как утверждает Генпрокуратура, Dalan Fund уделяет внимание работе с коренными малочисленными народами России, используя правозащитную повестку для продвижения сепаратистских идей.

В ведомстве также указали, что на официальном сайте организации размещаются призывы к сопротивлению «российской политике, колонизирующей страны региона». Генпрокуратура отметила, что Dalan Fund распространяет утверждения о якобы ограничении Россией доступа соседних государств к электроэнергии и теплу, препятствовании правозащитной деятельности и распространении дискриминации.

24 июля Минюст внес Либертарианскую партию России (преседатель – Сергей Карнавский) в реестр иностранных агентов. Основанием стало то, что организация принимала участие в создании и распространении материалов иностранных агентов и нежелательной организации, распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей, выступала против специальной военной операции на Украине и взаимодействует с иностранным агентом.

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