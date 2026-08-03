Генпрокуратура признала нежелательной деятельность фонда Dalan Fund

Как уточнили в Генпрокуратуре, фонд был создан в 2024 г. и позиционировал себя как структуру для реализации проектов в правозащитной сфере. Фактическая деятельность организации связана с финансовой поддержкой ЛГБТ-сообщества (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и СМИ антироссийской направленности, а также с продвижением критической в отношении России риторики в странах СНГ.