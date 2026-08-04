ФСБ сообщила, что задержанный в Крыму россиянин печатал БПЛА на 3D-принтере

Ранее сотрудники ФСБ задержали двух россиян за подготовку терактов в Севастополе. Их арестовали на два месяца. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что задержанные были завербованы для сбора информации о военнослужащих, а также планировали атаки на объекты критической инфраструктуры.