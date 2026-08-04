ФСБ сообщила, что задержанный в Крыму россиянин печатал БПЛА на 3D-принтере
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России конфисковала у задержанного в Крыму россиянина 22 самолетного и квадрокоптерного беспилотника, а также средства управления ими. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По данным спецслужбы, подозреваемый осуществлял сборку дронов с помощью четырех 3D-принтеров. Оперативники нашли свыше 200 комплектующих для беспилотников: аккумуляторные батареи, электродвигатели с винтами, антенны, оптико-волоконный кабель, радиостанции.
Ранее сотрудники ФСБ задержали двух россиян за подготовку терактов в Севастополе. Их арестовали на два месяца. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что задержанные были завербованы для сбора информации о военнослужащих, а также планировали атаки на объекты критической инфраструктуры.
17 июля региональное управление ФСБ сообщила о предотвращении теракта у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота. Обвиняемым по делу проходит 57-летний уроженец Винницкой области Украинской ССР, который, по данным спецслужбы, придерживался национал-сепаратистских взглядов.