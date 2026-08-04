ФСБ задержала двух россиян за подготовку терактов в Севастополе
Двух россиян задержали в Севастополе по подозрению в подготовке терактов по заданию украинской разведки. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Их арестовали на два месяца. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил в Telegram, что они были завербованы для сбора данных о военнослужащих и планировали атаки на объекты критической инфраструктуры.
17 июля в местном управлении спецслужбы сообщили о предотвращении теракта у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота. Обвиняемым является 57-летний уроженец Винницкой области Украинской ССР, который, как утверждалось, придерживался национал-сепаратистских взглядов.
В конце июля в ФСБ отчитались о предотвращении подрыва автомобиля военнослужащего в Крыму. По данным ведомства, задержанная оборудовала тайник со взрывчатым веществом, который злоумышленница хотела использовать для совершения нападения.