Число погибших детей от атаки ВСУ в Архипо-Осиповке выросло до четырех

Количество погибших детей в результате атаки украинского беспилотника в Архипо-Осиповке под Геледжиком увеличилось до четырех. Об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова журналистам в рамках Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов» в «Сенеже», передает ТАСС.