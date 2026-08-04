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Число погибших детей от атаки ВСУ в Архипо-Осиповке выросло до четырех

Ведомости

Количество погибших детей в результате атаки украинского беспилотника в Архипо-Осиповке под Геледжиком увеличилось до четырех. Об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова журналистам в рамках Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов» в «Сенеже», передает ТАСС.

По словам Львовой-Беловой, на данный момент также известно о троих пострадавших детях, которые находятся в медицинских учреждениях.

Она уточнила, что один из пострадавших детей уже перенес операцию, а еще двое проходят обследование из-за полученных осколочных ранений.

Утром в оперштабе Краснодарского края сообщили, что количество пострадавших в результате удара ВСУ увеличилось до 58.

Украинские силы нанесли удар по Архипо-Осиповке 3 августа. Один дрон упал на пляж, где находилось много отдыхающих. Погибли семь человек, в том числе трое детей. После удара власти развернули оперативный штаб.

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