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Путин наградил главного инженера ЗАЭС Яковлева орденом Мужества посмертно

Ведомости

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества главного инженера Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александра Яковлева, погибшего в результате удара беспилотника ВСУ. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

Яковлев удостоен государственной награды «за мужество, отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга».

Яковлев погиб 15 июля при атаке украинского беспилотника на легковой автомобиль. Вместе с ним погиб водитель, еще один сотрудник станции получил ранения.

В тот же день гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал произошедшее недопустимой атакой на атомную электростанцию и ее руководство. Он подчеркнул, что подобные инциденты создают серьезную угрозу ядерной безопасности, и призвал немедленно прекратить любые атаки на ядерные объекты, вблизи них, а также против их персонала.

После произошедшего гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявлял, что трагедия стала возможной «в результате прямого поощрения ВСУ к наращиванию террористических актов со стороны западных государств». По его словам, подобные действия могут привести к масштабному ядерному инциденту, последствия которого затронут РФ, Украину и Европу.

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