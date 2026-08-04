Путин наградил главного инженера ЗАЭС Яковлева орденом Мужества посмертно
Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества главного инженера Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александра Яковлева, погибшего в результате удара беспилотника ВСУ. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.
Яковлев удостоен государственной награды «за мужество, отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга».
Яковлев погиб 15 июля при атаке украинского беспилотника на легковой автомобиль. Вместе с ним погиб водитель, еще один сотрудник станции получил ранения.
В тот же день гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал произошедшее недопустимой атакой на атомную электростанцию и ее руководство. Он подчеркнул, что подобные инциденты создают серьезную угрозу ядерной безопасности, и призвал немедленно прекратить любые атаки на ядерные объекты, вблизи них, а также против их персонала.
После произошедшего гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявлял, что трагедия стала возможной «в результате прямого поощрения ВСУ к наращиванию террористических актов со стороны западных государств». По его словам, подобные действия могут привести к масштабному ядерному инциденту, последствия которого затронут РФ, Украину и Европу.