Путин наградил главного инженера ЗАЭС Яковлева орденом Мужества посмертно

В тот же день гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал произошедшее недопустимой атакой на атомную электростанцию и ее руководство. Он подчеркнул, что подобные инциденты создают серьезную угрозу ядерной безопасности, и призвал немедленно прекратить любые атаки на ядерные объекты, вблизи них, а также против их персонала.