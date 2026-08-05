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Защита делового партнера Трабера обжалует арест по делу об убийстве

Ведомости

Защита Владимира Даниленко, делового партнера миллиардера Ильи Трабера, обжалует его арест по делу об убийстве депутата Ленинградской области Александра Петрова в 2020 г. Об этом адвокат Арман Джаракян сообщил «РИА Новости».

«Мы обжалуем в кассации арест Даниленко», – заявил он.

5 августа Мосгорсуд отклонил жалобу защиты. Даниленко вину не признал.

Даниленко был задержан вместе с Трабером в Ленинградской области в середине июня. Басманный суд арестовал его по обвинению в убийстве и незаконном обороте оружия (по ч. 2 ст. 105 и ч. 4 ст. 222 УК РФ). Также по делу проходят предполагаемые исполнители Алисултан Надирбегов и Саид Саладинов. Оба арестованы.

17 июля Мосгорсуд признал законным арест Трабера, являющегося влиятельным бизнесменом из Санкт-Петербурга.

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