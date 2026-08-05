Защита делового партнера Трабера обжалует арест по делу об убийстве
Защита Владимира Даниленко, делового партнера миллиардера Ильи Трабера, обжалует его арест по делу об убийстве депутата Ленинградской области Александра Петрова в 2020 г. Об этом адвокат Арман Джаракян сообщил «РИА Новости».
«Мы обжалуем в кассации арест Даниленко», – заявил он.
5 августа Мосгорсуд отклонил жалобу защиты. Даниленко вину не признал.
Даниленко был задержан вместе с Трабером в Ленинградской области в середине июня. Басманный суд арестовал его по обвинению в убийстве и незаконном обороте оружия (по ч. 2 ст. 105 и ч. 4 ст. 222 УК РФ). Также по делу проходят предполагаемые исполнители Алисултан Надирбегов и Саид Саладинов. Оба арестованы.
17 июля Мосгорсуд признал законным арест Трабера, являющегося влиятельным бизнесменом из Санкт-Петербурга.