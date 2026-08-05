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Главная / Общество /

Найден пропавший в Иркутской области легкомоторный самолет

Экипаж жив и самостоятельно вышел на связь
Ведомости

Экипаж легкомоторного самолета Cessna 182, который пропал с радаров 3 августа во время патрулирования лесных пожаров в Иркутской области, обнаружен живым. Губернатор региона Игорь Кобзев сообщил в своем Telegram-канале, что пилот и летчик-наблюдатель вышли на связь.

Глава региона заявил, что экипаж смог забраться на сопку и передать свои координаты с помощью самостоятельно собранной радиостанции. Спасатели установили, что летчики находятся в 90 км от иркутского Бодайбо. Для их эвакуации из городского аэропорта уже вылетел вертолет. Экипаж также попросил передать родственникам, что они живы и здоровы.

Воздушное судно, задействованное в тушении лесных пожаров, пропало 3 августа. По данным трекера, после осмотра пожара в Бодайбинском лесничестве борт направился в сторону Бодайбо, сделал круг над городом и ушел на юго-восток, после чего связь была потеряна.

Следственный комитет России рассматривал три основные версии инцидента: техническая неисправность, нарушение правил пилотирования и аварийная посадка из-за отклонения от маршрута. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В рамках расследования были изъяты образцы авиатоплива для химической экспертизы и техническая документация.

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