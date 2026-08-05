Найден пропавший в Иркутской области легкомоторный самолет

Глава региона заявил, что экипаж смог забраться на сопку и передать свои координаты с помощью самостоятельно собранной радиостанции. Спасатели установили, что летчики находятся в 90 км от иркутского Бодайбо. Для их эвакуации из городского аэропорта уже вылетел вертолет. Экипаж также попросил передать родственникам, что они живы и здоровы.