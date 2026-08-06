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Выживших в Приангарье летчиков эвакуировали

Ведомости

Двух выживших летчиков пропавшего с радаров лесопожарного самолета Cessna 182 эвакуировали. У членов экипажа ссадины и ушибы, их увезли на осмотр, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

По словам летчиков, самолет почти не пострадал. Власти проанализируют причины инцидента, чтобы сделать безопаснее работу лесных пожарных и «чтобы они, как экипаж Cessna 182, были готовы к внештатным ситуациям».

Росавиация классифицировала инцидент как аварию.

Воздушное судно, задействованное в тушении лесных пожаров, пропало 3 августа. По данным трекера, после осмотра пожара в Бодайбинском лесничестве борт направился в сторону Бодайбо, сделал круг над городом и ушел на юго-восток, после чего связь была потеряна. 5 августа экипаж был обнаружен живым: пилот и летчик-наблюдатель вышли на связь. Они смогли забраться на сопку и передать свои координаты с помощью самостоятельно собранной радиостанции. Летчики находились в 90 км от иркутского Бодайбо.

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