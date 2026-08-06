Выживших в Приангарье летчиков эвакуировали

Воздушное судно, задействованное в тушении лесных пожаров, пропало 3 августа. По данным трекера, после осмотра пожара в Бодайбинском лесничестве борт направился в сторону Бодайбо, сделал круг над городом и ушел на юго-восток, после чего связь была потеряна. 5 августа экипаж был обнаружен живым: пилот и летчик-наблюдатель вышли на связь. Они смогли забраться на сопку и передать свои координаты с помощью самостоятельно собранной радиостанции. Летчики находились в 90 км от иркутского Бодайбо.