Мосгорсуд запретил пенсионерке содержать в квартире каймана, удава и лису
Мосгорсуд запретил пенсионерке из Москвы содержать в квартире нескольких десятков животных, включая крокодилового каймана, императорского удава и 13 птиц разных видов. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Согласно материалам дела, пожилая женщина более 10 лет держала в квартире площадью 51,8 кв. м примерно 30 животных. Помимо каймана и удава, у нее жили лиса, 10 собак, ворон, сова, неясыть, сова полярная, филин, четыре попугая и пять канареек. Соседи жаловались на неприятный запах, насекомых и нарушение санитарных норм.
Указывается, что женщина не выгуливала собак и не вывозила биологические отходы от живого корма. В суд обратилось ГБУ «Жилищник». От владельцев квартиры потребовали освободить жилье от животных и привести помещение в порядок. Таганский районный суд частично удовлетворил требования истца, разрешив пенсионерке оставить двух собак. Женщину обязали привести квартиру в надлежащее санитарное состояние.
С ответчиков постановили взыскать неустойку в размере 1000 руб. за каждый день неисполнения решения суда, а также расходы по оплате госпошлины в размере 20 000 руб. Судебная коллегия по гражданским делам Мосгорсуда, рассмотрев дело по апелляционной жалобе ответчицы, снизила размер неустойки с учетом ее материального положения.
В апреле 2026 г. законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму проект о создании единого реестра домашних животных. Документ вводит определение понятия «единый реестр домашних животных» и устанавливает необходимость маркировать и регистрировать питомцев в системе. Проект наделяет кабмин полномочиями по утверждению перечня видов домашних животных, подлежащих регистрации, а также порядка и срока прохождения процедуры.