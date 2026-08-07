Мосгорсуд запретил пенсионерке содержать в квартире каймана, удава и лису

С ответчиков постановили взыскать неустойку в размере 1000 руб. за каждый день неисполнения решения суда, а также расходы по оплате госпошлины в размере 20 000 руб. Судебная коллегия по гражданским делам Мосгорсуда, рассмотрев дело по апелляционной жалобе ответчицы, снизила размер неустойки с учетом ее материального положения.