Руководителю Popcorn Books и Individuum дали 4 года условно

15 мая 2025 г. Замоскворецкий районный суд избрал меру пресечения для троих сотрудников издательств Popcorn Books и Individuum по делу об организации экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.2 УК РФ). Согласно версии следствия, в период с ноября 2023 г. по сентябрь 2024 г. Протопопов, директор по продажам Individuum Павел Иванов и менеджер склада этих издательств Артем Вахляев занимались продажей литературы, пропагандирующей ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) . В числе книг, которые фигурируют в уголовном деле, – романы «‎Лето в пионерском галстуке», «‎О чем молчит ласточка» Елены Малисовой и Катерины Сильвановой и др.