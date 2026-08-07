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Руководителю Popcorn Books и Individuum дали 4 года условно

Ведомости

Замоскворецкий районный суд Москвы назначил 4 года лишения свободны условно руководителю издательств Popcorn Books и Individuum print Дмитрию Протопопову. Об этом сообщил ТАСС.

«Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет, а также постановил обратить в доход государства денежные средства в размере 8 735 000 руб., которые следствие считало полученными преступным путем», – заявил собеседник агентства.

Он признан виновным в вовлечении в деятельность экстремистской организации (ч. 1.1 ст. 282.2) и участии в деятельности такой организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Обвиняемый признал вину.

15 мая 2025 г. Замоскворецкий районный суд избрал меру пресечения для троих сотрудников издательств Popcorn Books и Individuum по делу об организации экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.2 УК РФ). Согласно версии следствия, в период с ноября 2023 г. по сентябрь 2024 г. Протопопов, директор по продажам Individuum Павел Иванов и менеджер склада этих издательств Артем Вахляев занимались продажей литературы, пропагандирующей ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). В числе книг, которые фигурируют в уголовном деле, – романы «‎Лето в пионерском галстуке», «‎О чем молчит ласточка» Елены Малисовой и Катерины Сильвановой и др.

В сентябре 2025 г. Протопопова внесли в перечень экстремистов.  

В январе 2026 г. издательство объявило о закрытии.

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