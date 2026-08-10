Хуснуллин счел непатриотичным афоризм про дураков и дороги

7 августа «Ведомости» со ссылкой на ректоров и представителей вузов (МГТУ им. Баумана, МГИМО, ИТМО и др.) писали, что ведущие российские университеты отметили рост числа олимпиадников в структуре поступивших на бюджет абитуриентов. На отдельных направлениях олимпиадники занимают практически все бюджетные места, что, по словам ректора МГИМО Анатолия Торкунова, ставит вопрос о необходимости корректировки системы проведения интеллектуальных состязаний.