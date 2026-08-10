Проректор ГИТИСа Марина Кирюшкина временно назначена на пост ректора

16 июля Заславский в интервью «Ведомостям» рассказал о своей работе в вузе. В период его руководства ГИТИС значительно укрепил лидирующие позиции в сфере театрального образования. Также был учрежден Фонд поддержки и развития театрального образования, что позволило запустить программу по сопровождению творческих коллективов из числа выпускников.