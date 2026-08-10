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Проректор ГИТИСа Марина Кирюшкина временно назначена на пост ректора

Ведомости

Проректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Марина Кирюшкина назначена временно исполняющей обязанности ректора вуза. Об этом сообщили в университете.

Согласно сообщению учебного заведения, кадровое решение вступило в силу 6 августа 2026 г.

До назначения Кирюшкина занимала должность проректора по общим вопросам и проектному управлению.

4 августа ректор ГИТИСа Григорий Заславский попросил освободить его от должности. Тогда сообщалось, что исполнять обязанности ректора института назначена главный бухгалтер вуза Ольга Ермакова. Заславский подтвердил «Ведомостям», что оставил пост ректора ГИТИСа. «Да. По собственному желанию», – сказал он.

16 июля Заславский в интервью «Ведомостям» рассказал о своей работе в вузе. В период его руководства ГИТИС значительно укрепил лидирующие позиции в сфере театрального образования. Также был учрежден Фонд поддержки и развития театрального образования, что позволило запустить программу по сопровождению творческих коллективов из числа выпускников.

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