Суд оставил Диану Шурыгину в СИЗО

16 июня Троицкий районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для Шляниной. Ей вменяется п. «а» ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору). Согласно данной статье, обвиняемой может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.