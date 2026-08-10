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Суд оставил Диану Шурыгину в СИЗО

Ведомости

Апелляционная инстанция Московского городского суда оставила без изменения постановление Троицкого районного суда города Москвы о продлении срока содержания под стражей в отношении блогера Дианы Шляниной (до замужества – Шурыгина), сообщили в пресс-службе московских судов.

Рассмотрение жалобы прошло в закрытом порядке.

16 июня Троицкий районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для Шляниной. Ей вменяется п. «а» ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору). Согласно данной статье, обвиняемой может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

8 июля Троицкий районный суд удовлетворил ходатайство следствия об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу на срок не менее 11 дней с момента заключения.

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