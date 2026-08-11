В Хабаровске объявили режим ЧС из-за паводка на Амуре
В Хабаровске объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с паводком на реке Амур. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Кравчук, сообщается на сайте администрации города.
Мера принята в связи с неблагоприятным прогнозом гидрологов. К концу августа уровень воды в Амуре может подняться до 6 м. Сейчас отметка уже достигла 475 см. Дачные участки на левом берегу реки оказались частично подтоплены, но пока жители не обращались к властям насчет подтоплений. В администрации отметили, что режим ЧС позволит оперативнее привлекать необходимые силы и средства для ликвидации последствий паводка.
На улице Вилюйской в случае значительного подъема воды пересыпят дренажную канаву, установят насос и начнут откачку воды. На Прибрежной также готовы приступить к откачке. В районе арены «Ерофей» проводятся монтаж и подключение насосного оборудования.
10 августа управление МЧС по Хабаровскому краю сообщало, что уровень Амура достиг 461 см. Под угрозой подтопления находятся островные территории краевого центра, включая нижний ярус набережной адмирала Невельского в центре, а также дороги в Хабаровском и Нанайском районах. Кравчук поручил проверить готовность насосных групп и защитных насыпей. По его словам, в городском резерве есть еще порядка 130 мощных насосов. По его словам, спецслужбы мониторят ситуацию – при 430–450 см воды в реке власти начинают закрывать прибрежные зоны, при 490–520 см будет организован вывоз дачников с островов, а при 530 см в регионе введут режим ЧС и прекратятся речные перевозки.