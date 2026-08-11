В Хабаровске объявили режим ЧС из-за паводка на Амуре

10 августа управление МЧС по Хабаровскому краю сообщало, что уровень Амура достиг 461 см. Под угрозой подтопления находятся островные территории краевого центра, включая нижний ярус набережной адмирала Невельского в центре, а также дороги в Хабаровском и Нанайском районах. Кравчук поручил проверить готовность насосных групп и защитных насыпей. По его словам, в городском резерве есть еще порядка 130 мощных насосов. По его словам, спецслужбы мониторят ситуацию – при 430–450 см воды в реке власти начинают закрывать прибрежные зоны, при 490–520 см будет организован вывоз дачников с островов, а при 530 см в регионе введут режим ЧС и прекратятся речные перевозки.