НПЗ загорелся в Комсомольске-на-Амуре
На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Комсомольске-на-Амуре произошел пожар. Пламя уже потушено, обошлось без пострадавших, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Загорелось вспомогательное оборудование, уточнили в пресс-службе Комсомольского НПЗ. Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ зафиксировано не было. Причина пожара не называется.
6 августа в результате падения обломков БПЛА загорелись резервуары нефтеперерабатывающего завода в Ярославской области. При беспилотных ударах пострадали четыре человека – две женщины и мужчина госпитализированы, еще одного мужчину осмотрели на месте.