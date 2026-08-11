Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
SPBE133,6+0,75%CNY Бирж.00%IMOEX2 293,32+0,53%RTSI874,57-0,01%RGBI115,36+0,12%RGBITR777,73+0,15%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

НПЗ загорелся в Комсомольске-на-Амуре

Ведомости

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Комсомольске-на-Амуре произошел пожар. Пламя уже потушено, обошлось без пострадавших, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Загорелось вспомогательное оборудование, уточнили в пресс-службе Комсомольского НПЗ. Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ зафиксировано не было. Причина пожара не называется.

6 августа в результате падения обломков БПЛА загорелись резервуары нефтеперерабатывающего завода в Ярославской области. При беспилотных ударах пострадали четыре человека – две женщины и мужчина госпитализированы, еще одного мужчину осмотрели на месте.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь