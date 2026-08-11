Хуснуллин рассказал, как выбрал «Камаз» вместо Mercedes и не пожалел

Вице-премьер дополнил, что на этом автомобиле он объехал всю страну – от столицы России и Санкт-Петербурга до Урала, Ташкента и Баку. Хуснуллин вспомнил, как в Казахстане сотни километров ехал по степи и грунтовкам – асфальта тогда не было. В России дороги тоже оставляли желать лучшего, уточнил вице-премьер. В тот период вице-премьер задумался, появятся ли в России когда-нибудь трассы, по которым можно ездить на обычной машине, а не на «Камазе».