Хуснуллин рассказал, как выбрал «Камаз» вместо Mercedes и не пожалел
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин однажды отдал предпочтение отечественному «Камазу», а не немецкому Mercedes, и ни разу не усомнился в правильности этого решения. Об этом вице-премьер сообщил в беседе с агентством ТАСС.
«В 1991 г., когда занимался строительным кооперативом "Темп", передо мной встал выбор: купить себе в Санкт-Петербурге за, кажется, $24 000 новенький белый Mercedes в 124-м кузове или же взять "Камаз" для работы. Я выбрал грузовик», – отметил Хуснуллин.
Вице-премьер дополнил, что на этом автомобиле он объехал всю страну – от столицы России и Санкт-Петербурга до Урала, Ташкента и Баку. Хуснуллин вспомнил, как в Казахстане сотни километров ехал по степи и грунтовкам – асфальта тогда не было. В России дороги тоже оставляли желать лучшего, уточнил вице-премьер. В тот период вице-премьер задумался, появятся ли в России когда-нибудь трассы, по которым можно ездить на обычной машине, а не на «Камазе».
Ранее, 10 августа, вице-премьер Марат Хуснуллин счел непатриотичным афоризм «в России две беды: дураки и дороги», который вошел в обиход благодаря сатирику Михаилу Задорнову и его монологу «Страна героев».