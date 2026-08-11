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Россия впервые за два года вошла в топ-3 туристических направлений, обогнав ОАЭ

Ведомости

Россия по итогам первого полугодия впервые за два года вошла в топ-3 направлений по числу туров, обогнав ОАЭ, следует из данных сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours. Спрос на поездки внутри страны вырос на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как ОАЭ потеряли почти половину туристов.

Количество поездок по России в первом полугодии 2026 г. увеличилось на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Средний чек остался почти без изменений – 59 600 руб. против 60 800 годом ранее.

Доля России в общем объеме бронирований выросла с 9% до 10%. При этом ОАЭ потеряли почти половину туристов: их доля сократилась с 11% до 4%, а средний чек снизился на 8% – с 188 500 до 174 000 руб.

Рост внутреннего туризма аналитики связывают с изменением потребительских привычек. Россияне все чаще выбирают отдых внутри страны как более доступную и предсказуемую альтернативу зарубежным поездкам. При этом стоимость поездок по России остается стабильной, что делает их привлекательными для широкой аудитории.

В топе российских направлений – курорты Краснодарского края, Калининградская область и Санкт-Петербург.

Ранее, 7 августа, стало известно, что в первом полугодии турпоток в Мурманскую область превысил 302 000 человек. На долю иностранных туристов пришлось 12%, что составляет 37 600 человек.

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