Россия впервые за два года вошла в топ-3 туристических направлений, обогнав ОАЭ

Россия по итогам первого полугодия впервые за два года вошла в топ-3 направлений по числу туров, обогнав ОАЭ, следует из данных сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours. Спрос на поездки внутри страны вырос на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как ОАЭ потеряли почти половину туристов.