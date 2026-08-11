Путин призвал не допустить разделения на элиту и «нажимающих кнопки»
Президент России Владимир Путин в ходе посещения Новосибирска встретился с молодыми учеными. Трансляция велась на официальном сайте Кремля.
«Есть такая угроза, что через какое-то время будет формироваться интеллектуальная элита с одной стороны и люди, которые просто нажимают кнопочки, и серое вещество скукоживается постепенно?» – спросил Путин молодых людей (цитата по «Маяку»).
Ученые ответили президенту, что такая проблема действительно существует. Они указали, что она связана с образованием, поскольку нужно создать систему, при которой каждый человек будет думать самостоятельно.
Российский лидер в ответ поинтересовался, возможно ли создать подобную систему. Ученые, в свою очередь, подчеркнули, что приложат для этого все усилия. При этом они отметили, что автоматизируют механические процессы, где нет необходимости в человеке.
Ранее стало известно, что президент России прибыл с рабочим визитом в Новосибирск. Он посетил досуговый центр специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) Новосибирского национального исследовательского госуниверситета.