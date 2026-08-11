Путин анонсировал запуск первых исследовательских станций СКИФ до конца года

«Сейчас это один из самых мощных в мире, по некоторым параметрам не имеющий аналогов ускоритель частиц. Это позволяет заглянуть в мир атомов, молекул. Рассчитываем, что уже к концу текущего года будут введены в эксплуатацию его первые исследовательские станции», – сказал президент.