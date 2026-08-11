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Путин анонсировал запуск первых исследовательских станций СКИФ до конца года

Ведомости

Первые исследовательские станции новейшей российской научной мегаустановки «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) планируется ввести в эксплуатацию до конца 2026 г. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.

«Сейчас это один из самых мощных в мире, по некоторым параметрам не имеющий аналогов ускоритель частиц. Это позволяет заглянуть в мир атомов, молекул. Рассчитываем, что уже к концу текущего года будут введены в эксплуатацию его первые исследовательские станции», – сказал президент.

В июне 2024 г. Путин утвердил приоритетные направления научно-технологического развития и важнейшие наукоемкие технологии.

К приоритетным направлениям научно-технологического развития относятся высокоэффективная и ресурсосберегающая энергетика, превентивная и персонализированная медицина, обеспечение здорового долголетия, высокопродуктивное и устойчивое сельское хозяйство, безопасность получения, хранения, передачи и обработки информации, интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы. В приоритетах также укрепление социокультурной идентичности общества и повышение уровня образования, адаптация к изменениям климата, сохранение и рациональное использование природных ресурсов.

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