Путин утвердил приоритетные направления научно-технологического развития России
В России утверждены приоритетные направления научно-технологического развития и важнейшие наукоемкие технологии. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
К приоритетным направлениям научно-технологического развития относятся высокоэффективная и ресурсосберегающая энергетика, превентивная и персонализированная медицина, обеспечение здорового долголетия, высокопродуктивное и устойчивое сельское хозяйство, безопасность получения, хранения, передачи и обработки информации, интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы. В приоритетах также укрепление социокультурной идентичности общества и повышение уровня образования, адаптация к изменениям климата, сохранение и рациональное использование природных ресурсов.
Наукоемкие технологии в документе разделены на критические и сквозные. К критическим относятся высокоэффективные системы генерации, распределения и хранения энергии (в том числе атомной), энергетические системы с замкнутым топливным циклом, биомедицинские и когнитивные технологии здорового и активного долголетия, технологии разработки лекарственных средств, персонализированное, лечебное и функциональное питание, медизделия нового поколения, повышение продуктивности сельхозживотных и ветпрепараты нового поколения, получение новых сортов и гибридов растений, а также повышение урожайности.
Отдельно упомянуты технологии микроэлектроники и фотоники для систем хранения, обработки, передачи и защиты информации, квантовые системы передачи данных, ПО, транспортные технологии, в том числе беспилотные и автономные. Также к критическим относятся космические технологии, технологии системного анализа и прогноза социально-экономического развития и безопасности РФ в мире, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, мониторинг и прогнозирование состояния окружающей среды и изменений климата, технологии эффективной добычи и глубокой переработки полезных ископаемых, сохранение биологического разнообразия.
К сквозным отнесены технологии синтетической биологии и генной инженерии, создание новых материалов, производство малотоннажной химической продукции, технологии искусственного интеллекта, создание отечественных средств производства и научного приборостроения, а также природоподобные и биотехнологии.
Правительству предстоит в трехмесячный срок определить объем финансирования и порядок реализации мероприятий по разработке и ускоренному внедрению в экономику важнейших наукоемких технологий. За полгода нужно будет выполнить комплекс мероприятий по обеспечению единства применения приоритетных направлений научно-технологического развития и перечня важнейших наукоемких технологий.