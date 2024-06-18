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Путин утвердил приоритетные направления научно-технологического развития России

Ведомости

В России утверждены приоритетные направления научно-технологического развития и важнейшие наукоемкие технологии. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

К приоритетным направлениям научно-технологического развития относятся высокоэффективная и ресурсосберегающая энергетика, превентивная и персонализированная медицина, обеспечение здорового долголетия, высокопродуктивное и устойчивое сельское хозяйство, безопасность получения, хранения, передачи и обработки информации, интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы. В приоритетах также укрепление социокультурной идентичности общества и повышение уровня образования, адаптация к изменениям климата, сохранение и рациональное использование природных ресурсов.

Наукоемкие технологии в документе разделены на критические и сквозные. К критическим относятся высокоэффективные системы генерации, распределения и хранения энергии (в том числе атомной), энергетические системы с замкнутым топливным циклом, биомедицинские и когнитивные технологии здорового и активного долголетия, технологии разработки лекарственных средств, персонализированное, лечебное и функциональное питание, медизделия нового поколения, повышение продуктивности сельхозживотных и ветпрепараты нового поколения, получение новых сортов и гибридов растений, а также повышение урожайности.

Отдельно упомянуты технологии микроэлектроники и фотоники для систем хранения, обработки, передачи и защиты информации, квантовые системы передачи данных, ПО, транспортные технологии, в том числе беспилотные и автономные. Также к критическим относятся космические технологии, технологии системного анализа и прогноза социально-экономического развития и безопасности РФ в мире, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, мониторинг и прогнозирование состояния окружающей среды и изменений климата, технологии эффективной добычи и глубокой переработки полезных ископаемых, сохранение биологического разнообразия.

К сквозным отнесены технологии синтетической биологии и генной инженерии, создание новых материалов, производство малотоннажной химической продукции, технологии искусственного интеллекта, создание отечественных средств производства и научного приборостроения, а также природоподобные и биотехнологии.

Правительству предстоит в трехмесячный срок определить объем финансирования и порядок реализации мероприятий по разработке и ускоренному внедрению в экономику важнейших наукоемких технологий. За полгода нужно будет выполнить комплекс мероприятий по обеспечению единства применения приоритетных направлений научно-технологического развития и перечня важнейших наукоемких технологий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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