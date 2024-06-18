Путин утвердил приоритетные направления научно-технологического развития России

Наукоемкие технологии в документе разделены на критические и сквозные. К критическим относятся высокоэффективные системы генерации, распределения и хранения энергии (в том числе атомной), энергетические системы с замкнутым топливным циклом, биомедицинские и когнитивные технологии здорового и активного долголетия, технологии разработки лекарственных средств, персонализированное, лечебное и функциональное питание, медизделия нового поколения, повышение продуктивности сельхозживотных и ветпрепараты нового поколения, получение новых сортов и гибридов растений, а также повышение урожайности.