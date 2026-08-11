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Подросток из России погиб в горах в Абхазии

Ведомости

15-летний подросток из России погиб в горах Абхазии в Гулрыпшском районе, сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.

«Группа российских туристов совершала альпинистское восхождение в горной местности Гулрыпшского района. В результате неосторожных действий один из участников группы, 15-летний подросток, получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб», – говорится в сообщении.

В связи с произошедшим МЧС Абхазии напомнило гражданам и туристам об обязательной регистрации туристических маршрутов и призвало информировать спасателей о планах во время прогулок в горах.

«Сообщайте спасателям точный и подробный план движения, указывайте даты выхода на маршрут и время возвращения, координируйте свои действия с МЧС до начала восхождения и строго оценивайте риски и уровень подготовки участников», – написало в заключение ведомство.

7 августа гражданка России погибла на горнолыжном курорте Шамони во Франции. Ведется расследование.

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