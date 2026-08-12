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ФСБ предотвратила теракт против сотрудника военкомата в Краснодаре

Ведомости

В ФСБ заявили о предотвращении теракта в отношении сотрудника военкомата в Краснодарском крае, подозреваемый задержан. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает «Интерфакс».

Задержанный, по данным ФСБ, планировал совершить убийство офицера Минобороны РФ по заданию украинских спецслужб путем подрыва его автомобиля.

В начале июля ФСБ также заявила о предотвращении попытки теракта против высокопоставленного офицера Минобороны. Тогда силовики задержали 25-летнюю соучастницу преступления, завербованную украинскими спецслужбами. 

11 августа директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что с начала 2026 г. спецслужбы и правоохранительные органы предотвратили 66 диверсий на объектах ТЭК, а также задержали 150 человек, причастных к их подготовке.

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