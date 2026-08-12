ФСБ предотвратила теракт против сотрудника военкомата в Краснодаре
Задержанный, по данным ФСБ, планировал совершить убийство офицера Минобороны РФ по заданию украинских спецслужб путем подрыва его автомобиля.
В начале июля ФСБ также заявила о предотвращении попытки теракта против высокопоставленного офицера Минобороны. Тогда силовики задержали 25-летнюю соучастницу преступления, завербованную украинскими спецслужбами.
11 августа директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что с начала 2026 г. спецслужбы и правоохранительные органы предотвратили 66 диверсий на объектах ТЭК, а также задержали 150 человек, причастных к их подготовке.