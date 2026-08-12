Альпинисты смогут добраться до тела Наговициной только в 2027 году
Подняться на пик Победы и забрать тело погибшей альпинистки Натальи Наговициной можно будет только в 2027 г. Об этом в разговоре с агентством ТАСС заявили в Федерации альпинизма России (ФАС).
«Теперь сезон будет открыт только в 2027 г. Раньше этого времени никто не пойдет на пик Победы», – подчеркнули в ФАС.
Там также дополнили, что из-за изменившихся правил альпинизма на гору могут допустить только тех, кто имеет определенный уровень подготовки и специальную квалификацию. Как отметило агентство, сейчас пик Победы нельзя посетить из-за плохих погодных условий.
В сентябре 2025 г. поисково-спасательные работы по поиску альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы, были прекращены. Как пояснил глава киргизского федерации альпинизма Эдуард Кубатов, Наговицина перестала подавать признаки жизни. Альпинисты отказалась от проведения спасательной операции ввиду неблагоприятных погодных условий и опасной посадки вертолета.
12 августа 2025 г. Наговицина травмировала ногу на пике Победы и не смогла спуститься. Это произошло при спуске с самой высокой вершины горной системы Тянь-Шаня (7439 м). Напарник оказал ей первую помощь и ушел за спасателями. Позже было несколько попыток эвакуировать ее, но все они не увенчались успехом.