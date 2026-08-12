Альпинисты смогут добраться до тела Наговициной только в 2027 году

12 августа 2025 г. Наговицина травмировала ногу на пике Победы и не смогла спуститься. Это произошло при спуске с самой высокой вершины горной системы Тянь-Шаня (7439 м). Напарник оказал ей первую помощь и ушел за спасателями. Позже было несколько попыток эвакуировать ее, но все они не увенчались успехом.