Всероссийский слет операторов БПЛА «Дронница» отменили из-за угрозы ВСУ

Как написали организаторы, аналитический центр КЦПН получил достоверные сведения о готовящейся атаке со стороны Украины. После совещания с главой региона было выявлено, что для слета понадобилось бы привлечь большое количество средств ПВО. Это бы на какое-то время «обнажило объекты предприятия в Нижегородской и соседних областях».