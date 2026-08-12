Всероссийский слет операторов БПЛА «Дронница» отменили из-за угрозы ВСУ
Всероссийский слет операторов БПЛА «Дронница» переносится на неопределенный срок из-за угрозы атаки со стороны ВСУ. Об этом сообщили организаторы в Telegram-канале. Слет должен был пройти в Великом Новгороде с 29 по 30 августа.
«Вынуждены сообщить, что после долгих обсуждений мы приняли решение отказаться от проведения мероприятия в конкретные даты и в конкретном месте», – говорится в сообщении.
Как написали организаторы, аналитический центр КЦПН получил достоверные сведения о готовящейся атаке со стороны Украины. После совещания с главой региона было выявлено, что для слета понадобилось бы привлечь большое количество средств ПВО. Это бы на какое-то время «обнажило объекты предприятия в Нижегородской и соседних областях».
Организаторы выразили надежду на то, что назначение нового командующего Войсками беспилотных систем будет способствовать успешному развитию данного направления Вооруженных сил РФ.
Новой предполагаемой даты организаторы не назвали.
В июле в Чехове из-за угрозы беспилотной атаки отменили военно-исторический фестиваль «Молодинская битва», посвященный сражению, которое произошло в 1571 г. у села Молоди.
5 августа президент России Владимир Путин назначил начальника штаба группировки войск «Центр» Дениса Лямина командиром нового подразделения беспилотных систем. Он сказал, что надеется, что новый командующий закончит формирование нового рода войск.