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Всероссийский слет операторов БПЛА «Дронница» отменили из-за угрозы ВСУ

Ведомости

Всероссийский слет операторов БПЛА «Дронница» переносится на неопределенный срок из-за угрозы атаки со стороны ВСУ. Об этом сообщили организаторы в Telegram-канале. Слет должен был пройти в Великом Новгороде с 29 по 30 августа.

«Вынуждены сообщить, что после долгих обсуждений мы приняли решение отказаться от проведения мероприятия в конкретные даты и в конкретном месте», – говорится в сообщении.

Как написали организаторы, аналитический центр КЦПН получил достоверные сведения о готовящейся атаке со стороны Украины. После совещания с главой региона было выявлено, что для слета понадобилось бы привлечь большое количество средств ПВО. Это бы на какое-то время «обнажило объекты предприятия в Нижегородской и соседних областях».

Организаторы выразили надежду на то, что назначение нового командующего Войсками беспилотных систем будет способствовать успешному развитию данного направления Вооруженных сил РФ.

Новой предполагаемой даты организаторы не назвали.

В июле в Чехове из-за угрозы беспилотной атаки отменили военно-исторический фестиваль «Молодинская битва», посвященный сражению, которое произошло в 1571 г. у села Молоди.

5 августа президент России Владимир Путин назначил начальника штаба группировки войск «Центр» Дениса Лямина командиром нового подразделения беспилотных систем. Он сказал, что надеется, что новый командующий закончит формирование нового рода войск.

 

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