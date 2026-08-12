Количество пострадавших после ночной атаки на Кубань выросло до 24 человек

Количество пострадавших после ночной атаки на Кубань выросло до 24 человекИзвестно о трех погибших, в числе которых ребенок
Количество пострадавших после украинской ночной атаки на Краснодарский край выросло до 24 человек, число погибших – до трех. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
Среди погибших восьмилетний ребенок. Из числа пострадавших 12 человек госпитализированы, двое – взрослый и несовершеннолетний – в тяжелом состоянии. Остальные получили амбулаторное лечение.
Кондратьев рассказал, что большая часть украинских ударов пришла по Новороссийску. В городе повреждено около 60 жилых домов. Глава муниципалитета Андрей Кравченко доложил, что комиссии уже начали оценку ущерба. В пунктах временного размещения людей нет: часть находится в гостиницах, другая – у родственников.
В микрорайоне Голубая бухта в Геленджике повреждены порядка 20 домов, три из которых полностью разрушены. Людей разместили в санаториях. Губернатор отметил, что повреждения получили дома в Анапе и Темрюкском районе. Кондратьев подчеркнул, что поставил задачу решить все вопросы пострадавших в кратчайшие сроки.
Атака на Краснодарский край произошла в ночь на 12 августа. По словам главы региона, Кубань всю ночь отражала массированные удары нескольких сотен беспилотников. Изначально Кондратьев сообщал о двух погибших и 12 пострадавших. Как выяснили «Ведомости», были нанесены повреждения Новороссийскому зерновому терминалу, который приостановил работу, а также повреждена инфраструктура зернового терминала Новороссийского комбината хлебопродуктов.