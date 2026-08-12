Количество пострадавших после ночной атаки на Кубань выросло до 24 человек

Атака на Краснодарский край произошла в ночь на 12 августа. По словам главы региона, Кубань всю ночь отражала массированные удары нескольких сотен беспилотников. Изначально Кондратьев сообщал о двух погибших и 12 пострадавших. Как выяснили «Ведомости», были нанесены повреждения Новороссийскому зерновому терминалу, который приостановил работу, а также повреждена инфраструктура зернового терминала Новороссийского комбината хлебопродуктов.