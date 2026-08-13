Предприятия Нижнекамска выплатят семьям погибших при атаке по 2 млн рублей
Предприятия Нижнекамска, сотрудники которых оказались в числе погибших и пострадавших при беспилотной атаке, окажут поддержку раненым и родственникам жертв. Семьям погибших выплатят по 2 млн руб., пострадавшим – по 600 000 руб. при тяжелом или среднем вреде здоровью и по 300 000 руб. при легком, сообщил мэр Радмир Беляев.
«Есть еще одно важное решение. Предприятие, где работает мама погибшей девочки, окажет дополнительную помощь семье – 2 млн руб.», – добавил Беляев.
Мэр также отметил, что накануне семьи погибших и пострадавшие начали получать выплаты, принятые по решению главы Татарстана Рустама Минниханова. Из бюджета муниципалитета для семьи погибшей девочки выделен 1 млн руб.
10 августа в результате налета украинских дронов на Нижнекамск погибли 13 человек, включая семерых граждан Узбекистана и одного гражданина Таджикистана, ставших жертвами попадания беспилотника в хостел. 11 августа в селе Новое Ильмово Татарстана похоронили погибшую пятилетнюю девочку, сообщал «Ведомостям» Ильнур Замалетдинов, глава исполкома Черемшанского района, где расположено это село. В день налета БПЛА ребенок из-за жары спал на балконе. От поражения осколками девочка скончалась на месте.