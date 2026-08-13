Предприятия Нижнекамска выплатят семьям погибших при атаке по 2 млн рублей

10 августа в результате налета украинских дронов на Нижнекамск погибли 13 человек, включая семерых граждан Узбекистана и одного гражданина Таджикистана, ставших жертвами попадания беспилотника в хостел. 11 августа в селе Новое Ильмово Татарстана похоронили погибшую пятилетнюю девочку, сообщал «Ведомостям» Ильнур Замалетдинов, глава исполкома Черемшанского района, где расположено это село. В день налета БПЛА ребенок из-за жары спал на балконе. От поражения осколками девочка скончалась на месте.